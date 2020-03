Confinement: ce qu'il faut savoir de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire disponible ici

Edouard Philippe l'a annoncé récemment : le gouvernement a décidé de durcir les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles imposées par le confinement.



Désormais, outre une amende forfaitaire de 135€ en cas de non présentation de l'attestation, tout contrevenant encourt jusqu'à 1500€ d'amende en cas de récidive dans les quinze jours. « Il ne faut pas plaisanter avec ces règles de sécurité », a déclaré très solennellement le Premier ministre, lors de sa dernière intervention télévisée.



« Enormément de nos concitoyens respectent le confinement, et je mesure ce que cela veut dire de contraintes. Mais nous savons que dans certains endroits, un certain nombre de gens ne respectent pas les règles », a constaté le chef du gouvernement, avant d'énumérer les nouvelles dispositions qui ont été prises :



Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, ce doit être :

- dans un rayon d’un kilomètre de chez soi,

- au maximum pour une heure,

- tout seul et une fois par jour.

Il faudra dater et donner l’horaire de l'attestation lorsque l’on sort.