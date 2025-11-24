Connectez-vous S'inscrire

Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre


Ce lundi matin, une canalisation moyenne pression a été percée lors de travaux rue Paul-Gerling, provoquant une fuite de gaz et la mise en place d’un large périmètre de sécurité. Aucun blessé n’est signalé.



Lundi 24 Novembre 2025 - 10:39


Les techniciens de GrDF sont sur place et vont de charger de remettre en état la conduite - Illustration
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi matin vers 9 heures rue Paul-Gerling, dans le secteur de Caucriauville au Havre, où une conduite moyenne pression a été endommagée lors d’un chantier de terrassement sur la voie publique. Une fuite de gaz s’est déclarée, nécessitant le déclenchement d’une procédure « gaz renforcée ». Treize sapeurs-pompiers et trois engins ont été dépêchés sur place.

Large périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place, tandis que les secours procédaient à des relevés de mesures et confinaient un immeuble de quatre étages situé à proximité.

Aucune victime n’est à déplorer. Les équipes spécialisées, dont celles de GrDF, poursuivent les opérations de sécurisation et d’obturation de la conduite endommagée. L'intervention est toujours en cours à cette heure. 
 





