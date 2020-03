Conduite arrachée à Isneauville, près de Rouen : 27 foyers privés de gaz et d’électricité

Vingt-sept foyers d’Isneauville, près de Rouen, sont privés de gaz et d’électricité ce mardi depuis le début d’après-midi. A l’origine de cette coupure, une fuite de gaz qui s’est produite sur une canalisation allée des Violettes, vers 14h15.



La canalisation a été endommagée par un engin de chantier lors de travaux de terrassement, explique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Les sapeurs-pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité dans le cadre de la procédure gaz renforcée, le temps pour les agents de GrDF de neutraliser la fuite.



Le gaz et l’électricité devraient être rétablis vers 19 heures.