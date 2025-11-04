Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

Le bilan provisoire fait état de quatre personnes impliquées, dont trois blessés légers pris en charge sur place. Les circonstances de l’accident restent à préciser. L’intervention a engendré un ralentissement du trafic en cette fin de journée sur l’axe Amiens–Le Havre.



Une enquête, confiée à la gendarmerie, est en cours pour déterminer les causes précises de la collision.

