Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

Trois personnes, blessées légèrement, ont été prixes en charge par les secours - Illustration Adobe Stock
L’intervention s’est déroulée vers 18h10 au point kilométrique 39. Selon les premiers éléments, l’accident a impliqué une voiture, un véhicule utilitaire et un poids lourd. Treize sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq véhicules de secours routier, sous la coordination d’un chef de groupe. Une équipe du SMUR a également été sollicitée.
Trois blessés légers, circulation ralentie
Le bilan provisoire fait état de quatre personnes impliquées, dont trois blessés légers pris en charge sur place. Les circonstances de l’accident restent à préciser. L’intervention a engendré un ralentissement du trafic en cette fin de journée sur l’axe Amiens–Le Havre.
Une enquête, confiée à la gendarmerie, est en cours pour déterminer les causes précises de la collision.
