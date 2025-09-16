Cléon : un jeune homme interpellé après un refus d’obtempérer sur un scooter volé

Lundi après-midi, rue Dulcie-September à Cléon (Seine-Maritime), les policiers ont tenté de contrôler le pilote d’un scooter de grosse cylindrée. Âgé de 21 ans, l’individu a refusé d’obtempérer et a percuté le véhicule de police avant de chuter au sol.



Légèrement blessé, il a été interpellé et menotté. Les vérifications ont révélé que le scooter Honda 750 était déclaré volé, que le jeune homme ne possédait pas le permis requis et qu’il dissimulait un couteau dans sa poche.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, recel de vol, défaut de permis de conduire et port d’arme prohibée. Le deux-roues a été saisi et conduit à la fourrière.