Cinq faux policiers et gendarmes en prison, accusés d’avoir dépouillé des personnes âgées en Seine-Maritime

L’enquête a permis d’établir leur implication dans 25 faits de vols (dont 16 aboutis et 9 tentatives) dans plusieurs départements d’Île-de-France, de Normandie (la Seine-Maritime) et du Nord. Le préjudice total est estimé à 620 000 euros. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi des fausses cartes de police, des talkie-walkie, des véhicules, une montre Rolex et de l’argent liquide.



À l’issue de leur garde à vue, les suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire.