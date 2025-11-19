Connectez-vous S'inscrire

Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers




Mercredi 19 Novembre 2025 - 11:26


Les sapeurs-pompiers ont procédé à des vérifications afin de s'assurer que le feu était bien éteint - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont procédé à des vérifications afin de s'assurer que le feu était bien éteint - Illustration Adobe Stock
Une caravane a pris feu ce mercredi en fin de matinée sur un terrain privé du chemin de Halage, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les secours ont été mobilisés vers 10h pour un incendie signalé sur un véhicule stationné dans une propriété.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent une caravane en feu. Trois engins et dix pompiers ont été engagés.

À 10h56, la situation évolue : le propriétaire avait réussi à maîtriser l’incendie avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est signalé.
Les pompiers ont procédé aux vérifications d’usage et à la sécurisation des lieux. 
 




