Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers ont procédé à des vérifications afin de s'assurer que le feu était bien éteint - Illustration Adobe Stock
Une caravane a pris feu ce mercredi en fin de matinée sur un terrain privé du chemin de Halage, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les secours ont été mobilisés vers 10h pour un incendie signalé sur un véhicule stationné dans une propriété.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent une caravane en feu. Trois engins et dix pompiers ont été engagés.
À 10h56, la situation évolue : le propriétaire avait réussi à maîtriser l’incendie avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est signalé.
Les pompiers ont procédé aux vérifications d’usage et à la sécurisation des lieux.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent une caravane en feu. Trois engins et dix pompiers ont été engagés.
À 10h56, la situation évolue : le propriétaire avait réussi à maîtriser l’incendie avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est signalé.
Les pompiers ont procédé aux vérifications d’usage et à la sécurisation des lieux.
Les autres infos du jour
-
Accident sur la rocade nord du Havre : cinq blessés légers dans une collision à Harfleur
-
Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire
-
Seine-Maritime : destruction d’une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale à Bosc-le-Hard
-
Un camion-citerne se couche sur un talus : circulation réduite sur l’A28 à Fallencourt, en Seine-Maritime