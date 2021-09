Carambolage sur le pont Flaubert à Rouen entre cinq véhicules : cinq victimes hospitalisées

Toutes les victimes ont été prises en charge et examinées sur place par les sapeurs-pompiers. Cinq d’entre elles - trois blessées légèrement et deux choquées - ont été transportées au CHU de Rouen.



La circulation a été interrompue sur deux voies, générant un important ralentissement en amont de l’accident le temps de l’intervention des secours et de l’enlèvement des véhicules.



Seize sapeurs-pompiers sont intervenus avec dix engins.