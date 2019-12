Carambolage spectaculaire ce soir sur l'A29 à hauteur d'Aumale, en Seine-Maritime

L’autoroute A29 est coupée à la circulation. ce jeudi soir dans les deux sens entre Poix de Picardie et Aumale, en Seine-Maritime. Un carambolage pour le moins spectaculaire impliquant plusieurs véhicules, dont au moins un camion, s’est produit dans la soirée dans des circonstances indéterminées au kilomètre 149. Dans le choc, certains véhicules se sont retrouvés à cheval sur le muret central.



On ignore s’il y a des victimes.



L’autoroute a été fermée et des déviations ont été mises en place à partir de la sortie 13 (Poix de Picardie) dans le sens Amiens - Neufchâtel-en-Bray et à partir de la sortie 12 (Aumale) dans le sens Neufchâtel - Amiens.



La société de l’autoroute indique avoir mobilisé toutes ses équipes pour rendre au plus vite l’A29 aux usagers. Dans l’attente de l’enlèvement des véhicules et du nettoyage des chaussées, elle conseille aux automobilistes et camionneurs d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir