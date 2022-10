Canteleu : victime d’un cambrioleur, elle se réfugie avec son bébé dans la salle de bain

La jeune femme d’une vingtaine d’années est en mesure de fournir le signalement du mis en cause : un homme d’une quarantaine d’années, de forte corpulence.



L’homme en question est repéré un peu plus tard et interpellé par les policiers lancés à sa recherche. Il est en possession de deux livrets de famille, de deux cartes bancaires et d’un jeu de clefs de voiture. Il est rapidement établi que ces objets appartiennent à la mère de la jeune femme dont le sac à main a été volé dans l’appartement.