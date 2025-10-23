Connectez-vous S'inscrire

Calvados. Quatre marins secourus au large de Ouistreham après une nuit de tempête


Quatre marins ont été évacués au petit matin après une nuit de tempête en mer au large de Ouistreham. Le Perle d’Albâtre, en panne moteur, a résisté plusieurs heures avant qu’un impressionnant dispositif de sauvetage coordonné par le CROSS Jobourg ne parvienne à les ramener sains et saufs à terre.



Jeudi 23 Octobre 2025 - 19:58


La navire de pêche s’est retrouvé en mauvaise position au milieu de la tempête au large d’Ouistreham - Photo Préfecture maritime
Le navire de pêche Perle d’Albâtre, en panne de moteur mercredi soir au large de Ouistreham (Calvados), a été secouru dans des conditions météo très difficiles. À bord, quatre marins ont passé plusieurs heures en mer, secoués par la tempête Benjamin, avant d’être hélitreuillés sains et saufs à l’aube.

Alors qu’un autre bateau de l’armement, L’Avenir, tentait de le remorquer, une collision a provoqué une voie d’eau sur l’étrave du Perle d’Albâtre. La SNSM de Ouistreham, la Marine nationale et le CROSS Jobourg ont coordonné une opération de sauvetage complexe, mobilisant la vedette Philippe Kieffer, le cargo M/V Olga et le ferry Mont Saint-Michel pour abriter le bateau en difficulté.

Une évacuation rendue possible grâce à un abri improvisé

Les conditions de mer ont d’abord empêché tout hélitreuillage. Le positionnement du ferry Mont Saint-Michel a finalement permis l’évacuation aérienne des quatre marins, pris en charge à leur arrivée par le SAMU maritime et les sapeurs-pompiers du SDIS 76 à Ouistreham.

Pendant ce temps, la SNSM a poursuivi le remorquage jusqu’à bon port, où le convoi est arrivé ce jeudi midi.
 




Mots clés : navire, Normandie, Ouistreham, pêche, tempête Benjamin




23/10/2025

