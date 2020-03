Automobile : report de trois mois pour les contrôles techniques en raison de la crise sanitaire

Pour la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, et le secrétaire d’Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, il s’agit de « concilier les enjeux de sécurité et les besoins de circulation pour assurer la continuité des services essentiels et de la vie économique ».



Une tolérance de trois mois est donc accordée pour les délais du contrôle technique des véhicules légers. Cette tolérance s’applique également aux délais prévus par la réglementation pour réaliser les contre-visites des véhicules légers.