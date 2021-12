Alcoolémie et stupéfiants au volant à Rouen : 39 conducteurs contrôlés, 11 verbalisations

Une opération de contrôle d’alcoolémie et stupéfiants a été organisée ce lundi 27 décembre en fin de matinée au niveau des « barrières du Havre » sur la D6015 à Rouen.



Six policiers de la brigade de sécurité routière ont intercepté trente-neuf véhicules et soumis les conducteurs à un dépistage d’alcoolémie.



Deux automobilistes ont fait l’objet d’une procédure judiciaire : un homme de 33 ans domicilié à Canteleu était sous l’emprise de produits stupéfiants, au autre avait près d’un gramme d’alcool par litre de sang. En outre, ce dernier âgé de 54 ans, conduisait malgré une mesure de suspension de son permis.



Leur véhicule a été immobilisé et conduit en fourrière.



Neuf contraventions ont par ailleurs été dressées pour diverses infractions au code la route durant cette opération qui a duré de 11h30 à 12h15.