Pont-Audemer : un incendie perce la toiture d’une maison, cinq personnes évacuées

Les trois occupants – un couple d’origine moldave âgé d’une trentaine d’années et leur enfant de 5 ans – avaient quitté les lieux avant l’intervention et ont été pris en charge par les pompiers. Deux habitants d’une maison voisine ont également été évacués par précaution.



Le couple devra être relogé par sa famille, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 27). Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour l’extinction, le dégarnaissage et le déblai. L'oirigine du départ de feu n'a pas été précisé.