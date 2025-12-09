Pont-Audemer : un incendie perce la toiture d’une maison, cinq personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré lundi 8 décembre, vers 20h30, dans une maison comprenant un étage et des combles, rue de la Madeleine à Pont-Audemer (Eure). À l’arrivée des secours, les flammes avaient déjà percé la toiture.
Deux lances, dont une depuis une échelle hydraulique, ont permis de maîtriser le sinistre.
Une famille relogée, des voisins évacués
Les trois occupants – un couple d’origine moldave âgé d’une trentaine d’années et leur enfant de 5 ans – avaient quitté les lieux avant l’intervention et ont été pris en charge par les pompiers. Deux habitants d’une maison voisine ont également été évacués par précaution.
Le couple devra être relogé par sa famille, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 27). Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour l’extinction, le dégarnaissage et le déblai. L'oirigine du départ de feu n'a pas été précisé.
