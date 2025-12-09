Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

Depuis presque dix ans, les habitants de Coignières, dans les Yvelines, s’étaient habitués à voir six camions abandonnés rouiller à l’air libre rue des Osiers. Outre l’image dégradante, ces épaves gênaient la circulation et favorisaient l’apparition d’un dépôt sauvage permanent.
Sous l’impulsion du groupe de partenariat opérationnel (GPO) de la circonscription de police de Saint-Quentin-en-Yvelines, la brigade des polices administratives a enclenché la procédure dédiée aux véhicules hors d’usage prévue par le Code de l’environnement. Après une mise en demeure adressée aux sociétés propriétaires — radiées du RCS — et restée sans effet, les autorités ont pu considérer que les détenteurs entendaient s’en défaire.
Trois jours pour nettoyer un site qui polluait depuis dix ans
Le maire a alors mandaté un centre agréé de traitement des véhicules hors d’usage. Celui-ci a procédé à l’enlèvement des épaves, se rémunérant sur la récupération de pièces détachées — sauf lorsque le gabarit du véhicule impose un remorquage spécifique, facturé en sus.
Cette action s’inscrit dans une stratégie collective construite au sein du GPO, permettant de clarifier les missions de chaque acteur et de fixer un calendrier d’intervention, détaille une source policière. Résultat : trois jours ont suffi pour dépolluer le site, opération menée à son terme le 5 décembre. Une illustration concrète de l’efficacité d’une coopération rapide entre services institutionnels et experts techniques, au bénéfice direct de l’environnement local.
