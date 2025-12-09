Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

Le maire a alors mandaté un centre agréé de traitement des véhicules hors d’usage. Celui-ci a procédé à l’enlèvement des épaves, se rémunérant sur la récupération de pièces détachées — sauf lorsque le gabarit du véhicule impose un remorquage spécifique, facturé en sus.



Cette action s’inscrit dans une stratégie collective construite au sein du GPO, permettant de clarifier les missions de chaque acteur et de fixer un calendrier d’intervention, détaille une source policière. Résultat : trois jours ont suffi pour dépolluer le site, opération menée à son terme le 5 décembre. Une illustration concrète de l’efficacité d’une coopération rapide entre services institutionnels et experts techniques, au bénéfice direct de l’environnement local.