Accidents, incendies, secours à personne... Les sapeurs-pompiers de l'Eure appelés près de 180 000 fois en 2024

Avec une moyenne de 4 sapeurs-pompiers engagés par intervention et un temps moyen d’1h27, les équipes démontrent une organisation efficace et bien rodée. La moyenne de 126 interventions par jour reflète également leur disponibilité constante.



Enfin, la hausse de 2,8 % des victimes secourues entre 2023 et 2024 (39 671 victimes) illustre l’augmentation de l’impact direct des sapeurs-pompiers sur la population euroise, renforçant leur rôle indispensable au service public