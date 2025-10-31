Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

La SNCF annonce une interruption totale du trafic entre Oissel et Elbeuf, dans les deux sens, au moins jusqu’à 22h, heure estimée de reprise.



Trains impactés :

• 🚆 852015 terminus Elbeuf

• 🚆 850622 terminus Rouen

• 🚆 852031 terminus Elbeuf

• 🚆 852068 origine Elbeuf

• 🚆 850625 origine Rouen

• 🚆 852086 origine Elbeuf



Un réajustement des dessertes est en cours. Les voyageurs sont invités à consulter les canaux d’information SNCF.