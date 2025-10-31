Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

Un véhicule a été percuté ce vendredi en fin d’après-midi sur un passage à niveau situé entre Oissel et Elbeuf Saint-Aubin, sur la ligne Rouen-Serquigny.
Les équipes techniques ainsi que les sapeurs-pompiers sont actuellement sur place pour procéder aux premières constatations.
Circulation ferroviaire suspendue jusqu’à 22h
La SNCF annonce une interruption totale du trafic entre Oissel et Elbeuf, dans les deux sens, au moins jusqu’à 22h, heure estimée de reprise.
Trains impactés :
• 🚆 852015 terminus Elbeuf
• 🚆 850622 terminus Rouen
• 🚆 852031 terminus Elbeuf
• 🚆 852068 origine Elbeuf
• 🚆 850625 origine Rouen
• 🚆 852086 origine Elbeuf
Un réajustement des dessertes est en cours. Les voyageurs sont invités à consulter les canaux d’information SNCF.
🚦#FlashTraficNomadTrain 17h55— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 31, 2025
🔴 Heurt d'un véhicule sur un passage à niveau entre Oissel et Elbeuf St-Aubin, sur la ligne Rouen-Serquigny.
ℹ️ Les équipes techniques ainsi que les pompiers sont sur place et démarrent leurs constatations.
🚆 852015 sera terminus Elbeuf
🚆… https://t.co/GIXvyS0Y1j
