Accident sur l’A29 en Seine-Maritime : la voiture prend feu, deux personnes blessées

Une voiture à pris feu suite à un accident de la circulation sur l’autoroute A29, en Seine-Maritime. L’accident est survenu vers 15 h 50, dans le secteur de Bermonville (embranchement de Terre-de-Caux) dans le sens Amiens-Le Havre.



Les deux occupants sont parvenus à s’extraire du véhicule avant l’arrivée des secours. Ils sont blessés légèrement et ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être examinés sur place avant leur transport vers le CHU de Rouen.



Les secours appellent les usagers à éviter le secteur sinon à faire preuve de prudence à l’approche de l’accident, en raison du dégagement de fumée qui pourrait nuire à la visibilité.



Vingt sapeurs-pompiers et sept engins de secours sont sur les lieux.



Plus d’infos à venir