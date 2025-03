Accident sur l’A150, près de Rouen : un véhicule sur le toit, trois blessés pris en charge par les sapeurs-pompiers

Un accident de la route s’est produit ce vendredi en fin d’après-midi sur l’autoroute A150, dans le sens Rouen-Yvetot, au niveau de La Vaupalière, près de Rouen (Seine-Maritime). Trois véhicules ont été impliqués, dont un était retourné sur le toit.



Le bilan provisoire communiqué par le service départemental d’incendie et d’incendie (Sdis76) fait état de trois victimes prises en charge par les six sapeurs-pompiers mobilisés sur place avec deux véhicules de secours routier. Leur état de santé n’a pas encore été précisé.



La gendarmerie ainsi que les services de voirie sont également intervenus afin de faciliter l’évacuation des véhicules et la gestion de la circulation.



L’accident a entraîné des perturbations sur l’A150, le temps de l’intervention des secours et des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.