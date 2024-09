Accident mortel sur la rocade nord de Rouen : la victime est un motard de 24 ans

Le drame s’est produit dans le secteur du rond-point des Rouges Terres entre Maromme et Bois-Guillaume, indique une source policière contactée par infoNormandie.



Les services de police sont intervenus sur les lieux pour effectuer les constatations et déterminer les causes de l'accident. L’enquête est confiée au groupe d’appui judiciaire routier.



La route a été fermée en direction de Maromme le temps de l'intervention des secours et pour les besoins de l'enquête.