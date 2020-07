Accident mortel sur l'autoroute A13 à Bosgouet (Eure) : la voiture a fait plusieurs tonneaux

Un accident mortel s'est produit ce jeudi 16 juillet, en début d'après-midi sur l'autoroute A13 à hauteur de Bosgouet, dans l'Eure.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 13h50 dans le sens Paris - Caen où un véhicule, seul en cause, a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le bas-côté de la chaussée.



Malgré une tentative de réanimation, le conducteur du véhicule, un homme de 67 ans, originaire de la région parisienne, a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) appelé sur les lieux.



La circulation a été neutralisée sur une voie, le temps de l'intervention des secours et de procéder à l'enlèvement du véhicule.



Une enquête a été ouverte par le Peloton motorisé de la gendarmerie de Bourg-Achard afin de déterminer les circonstances de l'accident.



Plus d'infos à venir