Délinquance routière dans l'Eure : deux conducteurs privés de permis pour une durée de 12 mois

Le durcissement de certaines sanctions s’inscrit dans le cadre des dispositions renforcées de la loi contre la délinquance routière. Ces nouvelles dispositions permettent de porter la durée de suspension administrative du permis de conduire à 1 an (au lieu de 6 mois)



Depuis le 1er juillet, le préfet de l'Eure, Jérôme Filippini, les a mises en pratique à l'encontre de deux automobilistes, auteurs d'infractions délictuelles.



Le 2 juillet, à La Madeleine de Nonancourt (Eure) un chauffeur routier est contrôlé avec un taux d'alcoolémie retenu de 1,28 mg par litre d'air expiré, soit 2,56 g dans le sang. Les gendarmes procèdent à la rétention administrative de son permis pour une durée de 12 mois, alors qu'auparavant elle aurait été de six mois. La sanction est immédiate. Le conducteur, en état de récidive, avait déjà été verbalisé pour des faits identiques, indique la préfecture



Le 6 juillet , à Val d'Hazey un conducteur est interpellé pour délit de fuite après un accident. Circonstances aggravantes, il est titulaire d'un permis probatoire et a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie. Même punition que le chauffeur routier : rétention immédiate de son permis également pour une durée de 12 mois.