Accident grave sur l’A150 entre Rouen et Yvetot : quatre jeunes blessés, dont deux en urgence absolue

Tous les blessés - une femme de 20 ans et un homme de 22 ans en urgence absolue et deux hommes de 21 et 24 ans en urgence relative - ont été transportés vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour y recevoir des soins adaptés.



Une enquête est en cours pour établir les responsabilités et comprendre les causes de cette collision, dont les circonstances restent à déterminer.