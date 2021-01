Accident du travail à l’écluse de Tancarville : blessé, un ouvrier transporté au CHU de Rouen

Un ouvrier d’une cinquantaine d’années a été secouru ce jeudi matin par une équipe du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).



Ces sapeurs-pompiers spécialisés sont intervenus vers 8h30 aux écluses de Tancarville (Seine-Maritime) où un homme était tombé dans une gaine technique profonde de quelques mètres. Remonté à la surface, il a été pris en charge par les secours, dont le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Souffrant de douleurs au niveau du dos, ila victime a été transportée, médicalisée, au CHU de Rouen.



Une enquête a été ouverte et l’inspection du travail saisie.