Accident de personne et train en panne dans l’Eure : grosse galère pour les usagers de la ligne Paris - Caen

« Le trafic est pour le moment interrompu pour permettre l’intervention des équipes spécialisées. Les retards et suppressions sont à prévoir », précise dans un même temps la SNCF, avant d’indiquer un peu plus tard qu’il faut compter deux heures de retard et la mise en place d’un car de substitution à la gare de Lisieux et à destination de Caen.



A 20h15, la SNCF annonce la reprise du trafic en direction de Caen. Mais un peu plus tard, comble de malchance, le train 3311 qui était resté bloqué avec ses passagers à La Bonneville-sur-Iton depuis près de trois heures tombe en panne à Serquigny !



A 23 heures, la SNCF annonce sur Twitter que le train en panne va être poussé par le train 3311, lui aussi retenu mais en gare d’Évreux à cause de l’accident, jusqu’à Bernay puis Lisieux. De là, les voyageurs pourront rejoindre Caen et Cherbourg.