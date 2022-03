Accident de personne à Barentin : les trains entre Rouen et Le Havre ne circulent plus

La circulation des trains est, ce mercredi matin, totalement interrompue sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre suite à un « accident de personne » peu avant 10h30 dans le secteur de Barentin (Seine-Maritime).



Les secours sont sur place et, conformément à la procédure, le train qui a percuté la personne est stoppé sur les voies pour les besoins de l’enquête .



« Des retards importants sont à prévoir », indique la SNCF sur son compte Twitter. « Les voyageurs directement impactés par cet accident vont être pris en charge à bord de bus et quelques trains seront terminus à Rouen », précise l’astreinte communication de la SNCF contactée par infoNormandie.



La reprise progressive du trafic en direction du Havre est pour l’heure prévue vers 12h45.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie