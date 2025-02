Accident de la route sur la D929 à Flamanville (Seine-Maritime) : quatre blesses dont deux enfants de 3 ans et de 4 mois

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi vers midi et demi sur la D929 à Flamanville, dans le pays de Caux (Seine-Maritime) impliquant deux véhicules légers. Quatre personnes ont été blessées légèrement, parmi lesquelles deux enfants en bas âge, âgés de 3 ans et 4 mois.



Les victimes, une femme de 34 ans et un homme de 61 ans ainsi que les deux bébés ont été prises en charge par les secours et transportées au CHU de Rouen pour des examens de contrôle.