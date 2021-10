Accident de la route à Ménerval : un conducteur coincé sous son véhicule, gravement blessé

Une violente collision s’est produite ce lundi matin peu avant 10h30 à une intersection entre le CD156 et le chemin de la Butte Commune à Ménerval, entre Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).



L’accident a impliqué un poids lourd et un véhicule utilitaire. Dans le choc, l’un des conducteurs a été éjecté et s’est retrouvé coincé sous son véhicule, grièvement blessé. Dégagé par les sapeurs-pompiers, il a été pris en charge par un équipe médicalisée puis transporté vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking du SAMU 76.



L’autre conducteur est indemne. Son camion a terminé sa course dans un champ de culture.



Le CD 156 a été coupé à la circulation le temps des opérations de secours.