À Rouen, le cambrioleur d’un magasin de motos s’était caché derrière des cartons à l’arrivée de la police

Informée par radio, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) s’est rapidement rendue sur place et a mis en place une discrète surveillance. D’autres équipages de la BAC ainsi que de Police secours ont été appelés en renfort pour encercler le magasin et bloquer toute tentative de fuite du cambrioleur.



Peu après, le propriétaire du magasin est arrivé son tour et a permis aux policiers d’accéder à l’intérieur en leur ouvrant une porte dérobée. Après quelques recherches, les forces de l’ordre ont découvert l’intrus caché derrière des cartons, sur une étagère située à environ 1,80 mètre du sol.



Âgé de 34 ans, l’individu s’est laissé interpeller sans opposer de résistance. Il a été immédiatement placé en garde à vue.