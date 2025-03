A Rouen et au Havre, la police nationale ouvre ses portes pour recruter des policiers adjoints

Les missions du policier adjoint

En intégrant la Police Nationale en tant que policier adjoint, vous serez amené à :

• Participer aux patrouilles aux côtés des gardiens de la paix.

• Contribuer à la prévention et à la répression de la délinquance.

• Assurer une surveillance générale sur le terrain.

• Porter assistance et apporter du soutien aux personnes en difficulté.

• Accueillir et informer le public dans les commissariats.



Conditions d’accès

Pour être éligible, le candidat doit remplir plusieurs conditions :

• Être âgé de 18 à moins de 30 ans.

• Être de nationalité française.

• Présenter un bulletin n°2 du casier judiciaire vierge.

• Avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex-JAPD).

• Répondre aux aptitudes physiques requises lors de la visite médicale.



Salaire et formation

Les policiers adjoints bénéficient d’une rémunération de 1 488 € nets par mois pendant toute la durée du contrat, ainsi que d’un hébergement gratuit durant la formation.



Pour candidater ou obtenir plus d’informations, les intéressés doivent contacter le Bureau Communication à la direction interdépartementale de la police nationale, rue Brisout-de-Barneville à Rouen (Seine-Maritime).