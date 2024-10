À Alvimare, les sapeurs-pompiers confrontés à un violent incendie dans un bâtiment de stockage

Pour faire face à la situation, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a dépêché 23 sapeurs-pompiers avec 11 engins. Grâce à leurs efforts coordonnés, le feu a pu être circonscrit au moyen de deux lances à incendie, limitant ainsi les dégâts matériels.



Aucun blessé n’est à déplorer.



Les opérations de déblaiement sont actuellement en cours et devraient durer plusieurs heures afin d'assurer la sécurité du site et prévenir tout risque résiduel.