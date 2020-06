552 kilos de résine de cannabis saisis parmi des melons et des pastèques en région parisienne

Dans le cadre d’un contrôle à la circulation, le 15 juin, la brigade de surveillance intérieure des douanes des Ulis a intercepté au niveau d’Etampes, dans l’Essonne, un poids lourd espagnol en provenance d’Almeria. Le véhicule transportait un chargement de fruits et légumes frais destinés, d’après le chauffeur, au marché d’intérêt national (MIN) de Rungis.



Lors des vérifications, le marquage du chien anti-stupéfiants, à l’extérieur du camion, a conduit les douaniers à procéder à un contrôle approfondi du poids lourd et à son déchargement complet. C’est ainsi qu’au milieu des cartons de melons et pastèques, deux palettes chargées de 17 valises marocaines, soit 552 kg de résine de cannabis ont été découvertes.



« La valeur de cette prise est estimée à 2,8 millions d’euros sur le marché illicite de la revente au détail des stupéfiants », selon la douane.