550 cartouches de cigarettes de contrebande dans une voiture interceptée sur l'A13 au péage de Beuzeville (Eure)

Un plan d’alerte est immédiatement déclenché. Lancés à la poursuite du fuyard, les douaniers parviennent à rattraper le véhicule et à l'intercepter à Caen. Le conducteur est interpellé une trentaine de minutes plus tard. Lors de la perquisition de la voiture, 11 cartons contenant chacun 50 cartouches de cigarettes sont découverts à l’arrière du véhicule, pour un total de 110 kg de tabac.



Le mis en cause est déféré au Parquet d'Evreux et traduit devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 26 février prochain, notamment en raison de la grève des avocats. Dans l'attente de cette audience, le prévenu a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Evreux.