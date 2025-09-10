450 000 visteurs attendus : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant du 13 au 21 septembre

Fidèle à son identité artistique, le festival maintient son concours de création. Le thème 2025, « équilibre asymétrique », invitera les artistes à défier la physique sous les yeux du public, qui décernera le Prix du Public.Les traditions seront également mises à l’honneur avec des matchs de cerfs-volants de combat et même des démonstrations de pêche par cerf-volant, une technique indonésienne consistant à utiliser des leurres accrochés aux fils pour capturer des poissons.Avec les falaises de la Côte d’Albâtre en décor, les vastes pelouses du front de mer se mueront une fois encore en capitale mondiale du cerf-volant. Une édition qui promet d’être à la hauteur de la réputation internationale de l’événement.