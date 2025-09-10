Connectez-vous S'inscrire




450 000 visiteurs attendus : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant du 13 au 21 septembre


Dieppe, en Seine-Maritime; accueillera dans quelques jours une nouvelle édition du Festival International de Cerfs-Volants. Plus de 400 participants venus d’une trentaine de pays et quelque 450 000 visiteurs sont attendus sur le front de mer, transformé en capitale mondiale du cerf-volant.



Mercredi 10 Septembre 2025 - 19:10



Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Dieppe va renouer en septembre avec une tradition qui fait battre le cœur de la cité portuaire depuis les années 1980 : le Festival International de Cerfs-Volants. Du 13 au 21 septembre 2025, le front de mer se transformera en une immense scène aérienne, appelée à accueillir plus de 450 000 visiteurs durant dix jours et deux week-ends.

Trente nations invitées et un nouveau souffle

Près de 400 cerfs-volistes venus d’une trentaine de pays sont attendus pour cette édition placée sous le signe des « Formes et couleurs ». Le thème illustre les correspondances entre l’univers du cerf-volant et l’architecture, et sera décliné à travers une exposition originale de plasticiens.
Une nouvelle équipe de trois professionnels de la discipline apporte cette année un regard mêlant art, acrobaties, traditions asiatiques et innovations technologiques.

Des images inédites dans le ciel dieppois

Le public découvrira des performances spectaculaires, comme celles de l’équipe française Start’air, championne du monde en titre, ou encore les démonstrations de Giovanni Govoni, l’Italien capable de piloter seul trois cerfs-volants simultanément.
L’Indonésie et la Chine marqueront les esprits avec leurs dragons aériens de plus de cent mètres, dont le vol simultané devrait établir un record européen. Des marionnettes géantes inspirées de la mythologie indonésienne viendront compléter ce tableau inédit.

L’aérophotographie et les cerfs-volants automates

L’exposition « Les Yeux du vent » donnera à voir des clichés étonnants réalisés par les maîtres mondiaux de l’aérophotographie.
Autre exclusivité : cinq cerfs-volants cinétiques venus de Chine, dotés d’hélices et de mécanismes animant de véritables automates dans le ciel. Les modèles thaïlandais en forme de buffles, équipés de vibreurs, offriront quant à eux une confrontation sonore et visuelle insolite.

Concours, traditions et pêche aérienne

Fidèle à son identité artistique, le festival maintient son concours de création. Le thème 2025, « équilibre asymétrique », invitera les artistes à défier la physique sous les yeux du public, qui décernera le Prix du Public.
Les traditions seront également mises à l’honneur avec des matchs de cerfs-volants de combat et même des démonstrations de pêche par cerf-volant, une technique indonésienne consistant à utiliser des leurres accrochés aux fils pour capturer des poissons.

Avec les falaises de la Côte d’Albâtre en décor, les vastes pelouses du front de mer se mueront une fois encore en capitale mondiale du cerf-volant. Une édition qui promet d’être à la hauteur de la réputation internationale de l’événement.

👉 Programme et infos pratiques : festival-dieppe

 




Mots clés : Dieppe, festival des cerfs volants, Normandie, Seine-Maritime




