35 sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de garage ce matin à Gravigny, près d’Évreux

Un incendie a nécessité l’intervention, ce vendredi matin, de trente-cinq sapeurs-pompiers à Gravigny, près d’Évreux (Eure).



Le feu s’est déclaré vers 7 heures dans un garage automobile situé avenue Aristide-Briand. Il serait parti d’un local utilisé pour le stockage de batteries, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Pour l’éteindre et empêcher sa propagation, les secours ont déployé une lance.



L’intervention rapide des pompiers, venus d’Évreux, Louviers et de Vernon, a permis de limiter les dégâts, l’incendie ayant généré surtout beaucoup de fumée.



Une enquête est ouverte afin d’établir l’origine du départ de feu.