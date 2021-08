300 tonnes de lin détruites dans l’incendie d’un bâtiment agricole dans le Pays de Caux

Pour éteindre le sinistre et empêcher le feu de se propager à la chaume coupée dans la plaine à proximité, trois lances à incendie ont été déployées.



Peu avant minuit, une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient toujours sur place avec huit engins.



Aucune victime n’est à déplorer, selon le bilan provisoire communiqué par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Plus d’informations à venir