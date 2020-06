220 kg de résine de cannabis saisis au Havre : un couple en garde à vue

Un peu plus de 220 kg de résine de cannabis ont été saisis par la police havraise, ce lundi 8 juin vers 10 heures.



Les stupéfiants ont été découverts dans des sacs de sport dissimulés dans le garage d’un particulier, rue Amiral-Courbet, dans le quartier de l’Eure.



Deux suspects ont été interpellés, un homme et une femme, qui ont été placés en garde à vue.



Plus d’infos à venir sur infonormandie