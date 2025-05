​Grand Quevilly : la cour de l’école Maryse-Bastié fait peau neuve grâce à un ambitieux projet de renaturation

Engagée dans une démarche de végétalisation des cours d’école, la municipalité de Grand-Quevilly entend créer des espaces plus naturels, propices à la biodiversité et à une meilleure gestion des eaux de pluie, tout en conservant leur vocation ludique et pédagogique.



Ce projet a été construit de manière collaborative. Enseignants, parents d’élèves, agents municipaux, délégués départementaux de l’Éducation nationale et membres du conseil des jeunes ont été associés à la réflexion. À l’issue de ces échanges, un cabinet d’architectes a remis à la Ville un cahier de préconisations pour réaménager durablement les cours d’école.