Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
L'essentiel de l'actualité et des faits divers
|
|
Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge 09/10/2025
Contrôlé cours de la République, au Havre, un conducteur de 25 ans a cumulé plusieurs infractions dans la soirée du mercredi 8 octobre.
Les policiers ont intercepté son véhicule après qu’il eut franchi un feu rouge à l’angle de la rue Aristide-Briand. L’automobiliste n’a pas été en mesure de présenter une attestation d’assurance, ni son permis de conduire, qui fait l’objet d’une suspension administrative.
Il a été interpellé et placé en garde à vue.
Les policiers ont intercepté son véhicule après qu’il eut franchi un feu rouge à l’angle de la rue Aristide-Briand. L’automobiliste n’a pas été en mesure de présenter une attestation d’assurance, ni son permis de conduire, qui fait l’objet d’une suspension administrative.
Il a été interpellé et placé en garde à vue.
Nouveau commentaire :
A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations
09/10/2025
Une adolescente tuée au volant d'une voiture sans permis à Baons-le-Comte en Seine-Maritime
09/10/2025
Enlèvement de Khuslen à Alençon (Orne) : l’enfant de 3 ans retrouvée saine et sauve dans le Morbihan
08/10/2025
Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
08/10/2025
Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée
07/10/2025
Vernon et Saint-Marcel : les téléphones vont sonner lundi 13 octobre pour un exercice de sécurité
07/10/2025
Course-poursuite dans les rues du Havre : le conducteur sans permis rattrapé après un refus d’obtempérer
07/10/2025
Seine-Maritime : un incendie embrase le rez-de-chaussée d’un pavillon à Elbeuf sans faire de victime
06/10/2025
Un scooter percuté sur le pont Mathilde à Rouen : le chauffard se dénonce quelques heures plus tard
06/10/2025
A peine reconduit à la Justice, Gérald Darmanin en visite au centre pénitentiaire d'Alençon ce lundi
05/10/2025
Un pavillon ravagé par les flammes à Ailly (Eure) : trois lances et 16 sapeurs-pompiers en action
05/10/2025
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
-
21/03/2025 19:12 - infonormandie
Une distillerie ravagée par le feu dans l'Eure : elle abritait plus de 100 000 litres d'alcool, de vinaigre et de cidre
-
07/02/2025 23:06 - infonormandie
Accident grave sur l’A150 entre Rouen et Yvetot : quatre jeunes blessés, dont deux en urgence absolue
-
24/08/2024 13:25 - infonormandie
Eure. 1 200 caravanes attendues à Saint-Marcel au rassemblement évangélique des gens du voyage
-
20/06/2024 10:48 - infonormandie
Incendie à Pont-Audemer : un blessé léger, 155 foyers privés d’électricité
-
03/05/2024 08:18 - infonormandie
Une femme tuée et un enfant de 4 ans blessé dans un accident de la route en Seine-Maritime
Grave accident près de Dieppe : une motarde décède, sa passagère grièvement blessée
06/10/2025 - infonormandie
Yvelines. Refus d'obtempérer à Mantes-la-Jolie et course-poursuite sur l'A13 jusqu'aux Mureaux
Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire
02/10/2025 - infonormandie
Opération coup de poing sur l’A13 : 325 véhicules contrôlés par la gendarmerie et les services de l’État
03/10/2025 - infonormandie
Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée
07/10/2025 - infonormandie
Un pavillon ravagé par les flammes à Ailly (Eure) : trois lances et 16 sapeurs-pompiers en action
05/10/2025 - infonormandie
Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
08/10/2025 - infonormandie
Seine-Maritime : un incendie embrase le rez-de-chaussée d’un pavillon à Elbeuf sans faire de victime
06/10/2025 - infonormandie
Seine-Maritime. Drame au large d’Étretat : un homme de 48 ans se noie, malgré l’intervention des secours
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur ©infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.