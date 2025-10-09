Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge  09/10/2025

Photo de Yusuf Eser / Pixels
Contrôlé cours de la République, au Havre, un conducteur de 25 ans a cumulé plusieurs infractions dans la soirée du mercredi 8 octobre.

Les policiers ont intercepté son véhicule après qu’il eut franchi un feu rouge à l’angle de la rue Aristide-Briand. L’automobiliste n’a pas été en mesure de présenter une attestation d’assurance, ni son permis de conduire, qui fait l’objet d’une suspension administrative.
Il a été interpellé et placé en garde à vue.

