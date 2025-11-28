Connectez-vous S'inscrire

Yvelines : un SDF interpellé après une agression et un début d’incendie dans une résidence de Versailles


Un homme de 33 ans, sans domicile fixe, a été interpellé jeudi soir à Versailles après avoir frappé un résident et incendié un container à poubelles. La victime, âgée de 58 ans, a quitté les lieux avant l’arrivée de la police.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:58


L'auteur de l'agression et de l'incendie de poubelle a été localisé peu après les faitsetinterpellé par la police - Illustration Adobe Stock
L'auteur de l'agression et de l'incendie de poubelle a été localisé peu après les faitsetinterpellé par la police - Illustration Adobe Stock
Les faits se sont déroulés rue de la Paroisse, dans une résidence du centre de Versailles. Un habitant a alerté les forces de l’ordre après avoir été violemment pris à partie par un individu sans domicile fixe. Selon les premiers éléments, un coup de poing aurait été porté à l’issue d’une altercation entre les deux hommes.

Dans la foulée, l’auteur aurait mis le feu à un container à poubelles à l’intérieur de la résidence. Rapidement sur place, la patrouille de police est intervenue et a procédé sans difficulté à l'interpellation du mis en cause encore sur les lieux. 

Le mis en cause, un Sdf de 33 ans

Le container a été légèrement endommagé par le départ de feu, sans propagation ni dégât majeur sur les bâtiments. La victime avait toutefois quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Recontacté par les policiers, l’homme de 58 ans, domicilié à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), a été invité à se présenter au service de police afin de déposer plainte. L’auteur, âgé de 33 ans, est connu comme sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte pour déterminer précisément les circonstances des faits.




Mots clés : agression, enquête, faits divers, police, Versailles, Yvelines





