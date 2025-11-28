Yvelines : un SDF interpellé après une agression et un début d’incendie dans une résidence de Versailles

Un homme de 33 ans, sans domicile fixe, a été interpellé jeudi soir à Versailles après avoir frappé un résident et incendié un container à poubelles. La victime, âgée de 58 ans, a quitté les lieux avant l’arrivée de la police.