Yvelines : un SDF interpellé après une agression et un début d’incendie dans une résidence de Versailles

L'auteur de l'agression et de l'incendie de poubelle a été localisé peu après les faitsetinterpellé par la police - Illustration Adobe Stock
Les faits se sont déroulés rue de la Paroisse, dans une résidence du centre de Versailles. Un habitant a alerté les forces de l’ordre après avoir été violemment pris à partie par un individu sans domicile fixe. Selon les premiers éléments, un coup de poing aurait été porté à l’issue d’une altercation entre les deux hommes.
Dans la foulée, l’auteur aurait mis le feu à un container à poubelles à l’intérieur de la résidence. Rapidement sur place, la patrouille de police est intervenue et a procédé sans difficulté à l'interpellation du mis en cause encore sur les lieux.
Dans la foulée, l’auteur aurait mis le feu à un container à poubelles à l’intérieur de la résidence. Rapidement sur place, la patrouille de police est intervenue et a procédé sans difficulté à l'interpellation du mis en cause encore sur les lieux.
Le mis en cause, un Sdf de 33 ans
Le container a été légèrement endommagé par le départ de feu, sans propagation ni dégât majeur sur les bâtiments. La victime avait toutefois quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Recontacté par les policiers, l’homme de 58 ans, domicilié à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), a été invité à se présenter au service de police afin de déposer plainte. L’auteur, âgé de 33 ans, est connu comme sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte pour déterminer précisément les circonstances des faits.
Recontacté par les policiers, l’homme de 58 ans, domicilié à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), a été invité à se présenter au service de police afin de déposer plainte. L’auteur, âgé de 33 ans, est connu comme sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte pour déterminer précisément les circonstances des faits.
Les autres infos du jour
-
Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant
-
L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz
-
Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU
-
Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye