Yvelines : l’usager en infraction (et récalcitrant) maîtrisé par la police ferroviaire à La Verrière

Les consignes sont strictes : le port du masque est obligatoire dans les transports publics. Un usager de la SNCF ne l’avait semble-t-il pas compris ainsi quand, hier (vendredi) vers 16 heures, il a été contrôlé sans masque et sans titre de transport par des agents de la Suge (police ferroviaire) en gare de La Verrière (Yvelines).



L’homme, âgé de 39 ans, s’est alors montré récalcitrant et à dû être maîtrisé. Interpellé pour outrage et rébellion sur « agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs », il a été conduit au commissariat de police le plus proche pour être entendu.



Lors de l’intervention, un agent de la Suge s’est plaint d’une douleur à la hanche.