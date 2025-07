Week-end en rouge et noir sur les routes : circulation très difficile du 1er au 4 août

Dès le début de matinée, les routes seront déjà sous tension dans le sens des départs, avec une intensité accrue vers les côtes atlantique et méditerranéenne (A10, A11, A63, A7, A9), ainsi qu’à travers le Massif central (A71, A75).



En Île-de-France, la circulation sera dense dès l’aube aux barrières de péage en direction du Sud et de l’Ouest, en particulier de la Normandie, avec des flux tendus sur l’A10, l’A6, l’A86 et l’A6B.



Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus dès l’après-midi sur les grands axes remontant du Sud-Est (A9, A7, A75) et à l’approche du tunnel du Mont-Blanc.