Week-end de l’Ascension : circulation difficile ce jeudi, journée classée rouge dans le sens des départs

Parmi les axes les plus congestionnés, l’A13, qui relie Paris à la Normandie, figure en tête avec plus de 67 kilomètres de ralentissements.

• À 11h30, un bouchon de 22,8 kilomètres a été signalé entre Orgeval et Mantes-la-Ville, dans les Yvelines.

• Un peu plus tard, vers 12h, un second ralentissement important de 18,9 kilomètres s’est formé entre Incarville (Eure) et Moulineaux (Seine-Maritime), toujours dans le sens Paris vers Cherbourg.