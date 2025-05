Pont de l’Ascension : circulation très difficile attendue, surtout dimanche 1er juin

Bonne nouvelle pour ceux qui partent en décalé : les journées de vendredi 30 mai et samedi 31 mai sont classées vertes dans les deux sens. Le trafic devrait être globalement fluide sur l’ensemble du territoire.



Dimanche 1er juin : une journée noire dans le Grand-Ouest



C’est le jour le plus critique du week-end. Dimanche 1er juin est classé rouge au niveau national et noir dans le Grand-Ouest et le Nord dans le sens des retours.



Les bouchons sont attendus :

• Dès la fin de matinée et jusqu’à tard le soir,

• Sur l’A13, l’A11, l’A81, la RN165 (Ouest),

• Mais aussi sur l’A10, l’A63 (Sud-Ouest), l’A7, l’A9, l’A61 (Sud-Est),

• Et sur les axes menant à Paris, avec des ralentissements notables sur l’A10, l’A6 et l’A13 dès la mi-journée.



Bison Futé recommande fortement de décaler les retours pour ceux qui le peuvent.