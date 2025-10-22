Connectez-vous S'inscrire





Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes




Mercredi 22 Octobre 2025 - 15:44


Illustration info Normandie
Illustration info Normandie
Le deuxième week-end des vacances d’automne s’annonce chargé sur les routes, notamment vendredi 24 octobre, classé rouge en Île-de-France dans le sens des départs et orange au niveau national dans les deux sens. Les automobilistes devront s’armer de patience, en particulier autour de la capitale et sur les grands axes menant vers les côtes et les frontières.

Vendredi 24 octobre : point noir pour les départs

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sera dense dès la fin de matinée au départ des grandes métropoles, avec des ralentissements attendus sur les axes vers le Nord-Est (A1, A2, A25, A31), les autoroutes normandes (A13), les corridors vers l’Atlantique (A10, A11, A63) et l’arc méditerranéen (A7, A8, A50, A57, A75).

En Île-de-France, les perturbations commenceront tôt, avec des bouchons attendus sur le périphérique parisien, les autoroutes A10 et A6 dès les barrières de péage et les A86 et A6B, notamment en milieu d’après-midi avec l’effet des retours de bureau

La situation restera tendue jusqu’en début de soirée. Dans le sens des retours, les principaux axes touchés seront les A1, A2, A25, A31, A10, RN165, A7, A8, A54 et A50.

Date Départs (national) Départs (Île-de-France) Retours (national) Retours (Nord & Ouest)
Vendredi 24 🟧 Orange 🔴 Rouge 🟧 Orange
Samedi 25 🟩 Vert 🟧 Orange 🟩 Vert 🟧 Orange
Dimanche 26 🟩 Vert 🟩 Vert 🟩 Vert 🟩 Vert

​Samedi 25 octobre : accalmie relative

Moins critique que la veille, la journée de samedi reste orange au départ d’Île-de-France, bien que verte au niveau national. Les difficultés persisteront sur :
    •  l’A10 et l’A6 au départ de Paris
    •  l’A13 entre Paris et Mantes-la-Jolie
    •  les autoroutes du quart Nord-Ouest en retour, notamment l’A11, l’A81 et l’A71

La tranche horaire à éviter : milieu de matinée à début d’après-midi.


Dimanche 26 octobre : retour au vert

Aucun pic de circulation majeur n’est attendu. La journée est classée verte dans les deux sens au niveau nationa




Mots clés : autoroutes, Bison futé, Île-de-France, Normandie, routes, Trafic




http://

Seine-Maritime. A Dieppe, le pont Colbert a repris sa place, une manœuvre saluée par tous

22/10/2025

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025

Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes

22/10/2025

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025

Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée

22/10/2025

A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

22/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied

22/10/2025

Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen

22/10/2025

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025

Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

21/10/2025

Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

21/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis

21/10/2025

Le Havre : la Clio roulait tous feux éteints et son conducteur avait un permis annulé

21/10/2025

Dieppe : ivre et en excès de vitesse au volant d’une Alfa Romeo, il est interpellé par la police

21/10/2025

Un poids lourd en feu sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

21/10/2025

Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoins

20/10/2025

Collision à Yvetot entre une ambulance privée et un véhicule utilitaire : quatre blessés légers

20/10/2025

Collision entre une voiture et une camionnette sur l’A29 à hauteur du péage d’Aumale, en Seine-Maritime

20/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025 -

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025 -

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025 -

Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

19/10/2025 -

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen