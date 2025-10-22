Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sera dense dès la fin de matinée au départ des grandes métropoles, avec des ralentissements attendus sur les axes vers le Nord-Est (A1, A2, A25, A31), les autoroutes normandes (A13), les corridors vers l’Atlantique (A10, A11, A63) et l’arc méditerranéen (A7, A8, A50, A57, A75).



En Île-de-France, les perturbations commenceront tôt, avec des bouchons attendus sur le périphérique parisien, les autoroutes A10 et A6 dès les barrières de péage et les A86 et A6B, notamment en milieu d’après-midi avec l’effet des retours de bureau



La situation restera tendue jusqu’en début de soirée. Dans le sens des retours, les principaux axes touchés seront les A1, A2, A25, A31, A10, RN165, A7, A8, A54 et A50.