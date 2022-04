Week-end de Pâques sur les routes : un pic atteint avec 1070 km de bouchons à 18 heures

De nombreux bouchons sont attendus : les départs de ce long week-end viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain. La circulation sera très difficile sur les autoroutes A7 et A9 en direction du sud et sur l’A13 vers la Normandie.



Demain, samedi 16 avril, les départs se feront principalement dans la matinée et jusqu’à la fin de l’après-midi. Les bouchons seront liés aux départs et concentrés sur les grands axes vers la Normandie et la Bretagne (A13, A11, N12, N157) et vers la Méditerranée (A7, A8, A9, A61).



En Île-de-France, la circulation sera très dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le milieu de la matinée.