Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

Le voleur présumé du vol a été repéré et interpellé avec le téléphone qui avait pu être géolocalisé - Illustration Adobe Stock
Hier, dimanche 26 octobre un peu avant 7 heures, un vol de téléphone portable est signalé à la gare de Rouen (Seine-Maritime). Le père de la victime, un homme de 52 ans, explique que son fils âgé de 24 ans, a été agressé à son retour de boîte de nuit à La Bohême, vers 5h30. L’auteur présumé l’aurait menacé avec un couteau et dérobé plusieurs objets.
Parmi eux : un iPhone, des AirPods, des clés, une cigarette électronique et un portefeuille. Le jeune homme est rentré à pied avant d’alerter son père.
Parmi eux : un iPhone, des AirPods, des clés, une cigarette électronique et un portefeuille. Le jeune homme est rentré à pied avant d’alerter son père.
Un suspect identifié grâce à la localisation
La victime indique son téléphone a borné à proximité immédiate de la gare. Les policiers se rendent à l’endroit indiqué et repèrent un individu observant leur arrivée. Il est contrôlé devant un arrêt de bus : il porte sur lui l’iPhone, les AirPods et les documents d’identité de la victime du vol.
Le suspect, âgé de 19 ans et sous OQTF (obligation de quitter le territroire français), est interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol.
Le suspect, âgé de 19 ans et sous OQTF (obligation de quitter le territroire français), est interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol.
Les autres infos du jour
-
Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or
-
Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue
-
Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige
-
Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes