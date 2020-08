Voiture sur le toit sur l’A28 en Seine-Maritime : deux blessés transportés au CHU de Rouen

Un couple de nationalité belge a été blessé dans un accident de la circulation qui s’est produit ce matin sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray en Seine-Maritime, 800 mètres avant la sortie du Four Rouge en direction d’Abbeville.



A l’arrivée des secours, vers 9h45, le véhicule était immobilisé sur le toit et ses deux occupants étaient sortis de l’habitacle. Se plaignant de douleurs dorsales, les victimes, une femme de 23 ans et un homme de 25 ans, ont été examinés sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), puis transportés au CHU de Rouen par les sapeurs-pompiers.



Une perte de contrôle pourrait être à l’origine de l’accident. La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête.