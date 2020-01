Violent incendie dans un silo de céréales à Petit-Couronne : 50 sapeurs-pompiers sont sur place

Cinquante sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins sont mobilisés ce dimanche depuis 15h47 à Petit-Couronne, dans l’agglomération Rouen, où un incendie s’est déclaré dans un silo de la société Simarex, spécialisée dans le stockage de blé et grains sur le port de Rouen.



Le sinistre, dont les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, n’a pas fait de blessé, a précisé à 17h30 l’officier d’astreinte au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le feu s’est déclaré dans un silo de 50 mètres de haut contenant des céréales. L’origine est indéterminée pour l’heure.



Les secours ont pris toutes les précautions pour empêcher la propagation de l’incendie qui n’a pas encore été maîtrisé.